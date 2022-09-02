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Уничтожить позицию врага за несколько минут: французская САУ CAESAR в руках ВСУ

Алексей Левков
2 сентября, 2022 пятница
18:54
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Франция усилила Вооруженные силы Украины сразу 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR. Для французской армии это был действительно серьезный шаг, потому что эта страна, имея на вооружении всего 76 единиц этих САУ, отдала нам почти четверть своих современных артиллерийских установок. Теперь ВСУ на поле боя демонстрируют преимущества современной САУ CAESAR от компании Nexter

Французская САУ CAESAR в войне против РФ

Вооруженные силы Украины уже несколько месяцев уничтожают оккупантов из современной 155-мм САУ CAESAR — впервые эта артсистема "засветилась" в Украине еще в конце мая этого года, тогда же стало известно, что этим современным оружием в ВСУ усилили 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Сечь".

Первые кадры САУ CAESAR в Украине.

Украинские военные непосредственно на поле боя убедились, насколько эффективно это САУ может утилизировать врага. Например, в пресс-службе Группировки Объединенных Сил ВСУ рассказали об эпизоде, когда группа из трех САУ CAESAR менее чем за минуту стрельбы на расстоянии 22,1 км уничтожила два вражеских танка, две БМД и один грузовик с боекомплектом.

Фото: https://www.defesanet.com.br

САУ CAESAR с активно-реактивным снарядом может уничтожать цели на расстояние более 50 км.

В то же время в начале июня французский телеканал France 2 рассказал о САУ CAESAR другую интересную деталь — батарея из шести этих самоходных артустановок в руках украинских военных ориентировочно за месяц-полтора боевых действий уничтожила 80 орудий рашистов. Причем цели уничтожались преимущественно на дальность до 17 км, что свидетельствует о способности этой САУ быстро отстреляться по цели и покинуть позицию до того, как враг сможет отправить ответные снаряды.

Какие преимущества у САУ CAESAR

Французская САУ CAESAR вместе с немецким PzH 2000 и шведским Archer считаются одними из лучших в мире. Что касается CAESAR, то здесь можно отметить следующие традиционные для новейших САУ преимущества.

Во-первых, это дальнобойность этой САУ. Вооруженные Силы Украины уже имеют дальнобойные активно-реактивные снаряды, с которыми CAESAR может вести огонь более чем на 50 км. Кроме того, эти снаряды оснащены взрывателями FU RALEC DE F3 с функцией воздушного подрыва, благодаря которой можно увеличить площадь поражения целей.

Во-вторых, это высокая точность и быстрота выполнения боевой задачи этой самоходной артиллерийской установкой. Так, CAESAR имеет цифровую систему управления огнем, благодаря которой открыть огонь можно менее чем через минуту после занятия позиции – задача расчета пушки состоит в том, чтобы ввести координаты – это можно сделать в любой момент, даже тогда, когда САУ только отправилась на позицию.

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv

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