Французская САУ CAESAR в войне против РФ

Вооруженные силы Украины уже несколько месяцев уничтожают оккупантов из современной 155-мм САУ CAESAR — впервые эта артсистема "засветилась" в Украине еще в конце мая этого года, тогда же стало известно, что этим современным оружием в ВСУ усилили 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Сечь".

Первые кадры САУ CAESAR в Украине.

Украинские военные непосредственно на поле боя убедились, насколько эффективно это САУ может утилизировать врага. Например, в пресс-службе Группировки Объединенных Сил ВСУ рассказали об эпизоде, когда группа из трех САУ CAESAR менее чем за минуту стрельбы на расстоянии 22,1 км уничтожила два вражеских танка, две БМД и один грузовик с боекомплектом.

Фото: https://www.defesanet.com.br

САУ CAESAR с активно-реактивным снарядом может уничтожать цели на расстояние более 50 км.

В то же время в начале июня французский телеканал France 2 рассказал о САУ CAESAR другую интересную деталь — батарея из шести этих самоходных артустановок в руках украинских военных ориентировочно за месяц-полтора боевых действий уничтожила 80 орудий рашистов. Причем цели уничтожались преимущественно на дальность до 17 км, что свидетельствует о способности этой САУ быстро отстреляться по цели и покинуть позицию до того, как враг сможет отправить ответные снаряды.

Какие преимущества у САУ CAESAR

Французская САУ CAESAR вместе с немецким PzH 2000 и шведским Archer считаются одними из лучших в мире. Что касается CAESAR, то здесь можно отметить следующие традиционные для новейших САУ преимущества.

Во-первых, это дальнобойность этой САУ. Вооруженные Силы Украины уже имеют дальнобойные активно-реактивные снаряды, с которыми CAESAR может вести огонь более чем на 50 км. Кроме того, эти снаряды оснащены взрывателями FU RALEC DE F3 с функцией воздушного подрыва, благодаря которой можно увеличить площадь поражения целей.

Во-вторых, это высокая точность и быстрота выполнения боевой задачи этой самоходной артиллерийской установкой. Так, CAESAR имеет цифровую систему управления огнем, благодаря которой открыть огонь можно менее чем через минуту после занятия позиции – задача расчета пушки состоит в том, чтобы ввести координаты – это можно сделать в любой момент, даже тогда, когда САУ только отправилась на позицию.

Алексей Левков, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv