Уничтожили вражеские штаб и БМП: ВСУ показали видео работы ССО "Азов"
Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб оккупантов и по меньшей мере одну БМП
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.
Как говорится в сообщении, Силы специальных операций "Азов" уничтожили российский штаб и по меньшей мере одну вражескую БМП.
- Холоднояровцы обнародовали видео того, как уничтожили двигающийся на полном ходу российский танк.
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