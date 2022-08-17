Уничтожили вражеские штаб и БМП: ВСУ показали видео работы ССО "Азов"

Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.

Как говорится в сообщении, Силы специальных операций "Азов" уничтожили российский штаб и по меньшей мере одну вражескую БМП.

Холоднояровцы обнародовали видео того, как уничтожили двигающийся на полном ходу российский танк.

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