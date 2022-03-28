Уничтожили свободу слова в своем государстве, а теперь пытаются разрушить соседнее, - Зеленский об интервью российским СМИ и реакции властей РФ

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня тот день, когда еще раз убеждаюсь на сколько мы далеко от уровня РФ. Представьте себе, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам, тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда они уже готовились его опубликовать, российское цензурное ведомство вышло с угрозами.Так и написали: требуют отказаться от публикации разговора.Это было бы смешно, если бы не было так трагично.Уничтожили свободу слова в своем государстве, а теперь пытаются разрушить соседнюю.Изображают себя глобальным игроком, а сами боятся короткой разговоры с несколькими журналистами", - отметил президент.

Но если такая реакция – значит, все правильно мы делаем. Значит, они нервничают. Значит, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве.

"Максимальный контраст – разговор с украинскими телевизионщиками. Провел зум-конференцию с почти 500 медийщиками, которые создают телемарафон. Хотя мы и были ограничены по времени, однако довольно основательно поговорили", - добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 27 марта, российские журналисты из YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета" взяли интервью у Владимира Зеленского.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать его.

А прокуратура России пригрозила "принципиальной правовой оценкой" по этим СМИ.

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