Уничтожили склады боеприпасов, танк, офицеров и почти взвод пехоты: "Азов" провел рейд по российским позициям
Во время спецоперации полк "Азов" уничтожил российские склады боеприпасов, танк, БТРы, грузовики, офицеров и пехоту
Об этом заявил Азов - Мариуполь .
В ходе спецоперации бойцы полка провели рейд по российскому командному пункту и тыловому пункту управления.
"Были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский склад врага, почти взвод пехоты. По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили", - сообщили в "Азове".
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