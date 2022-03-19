Уничтожили склады боеприпасов, танк, офицеров и почти взвод пехоты: "Азов" провел рейд по российским позициям

Об этом заявил Азов - Мариуполь .



В ходе спецоперации бойцы полка провели рейд по российскому командному пункту и тыловому пункту управления.



"Были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский склад врага, почти взвод пехоты. По предварительным данным, уничтожены 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили", - сообщили в "Азове".

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