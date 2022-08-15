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Уничтожили склад боеприпасов, 7 оккупантов и технику: "Азов" показал видео спецоперации на Харьковщине

15 августа, 2022 понедельник
19:54
война с Россией

В Харьковской области бойцы ССО "Азов" ликвидировали вражеский состав боеприпасов, 7 оккупантов и технику армии РФ

Об этом информирует в телеграме пресс-служба ССО "Азов Харьков".

Украинские воины показали видео спецоперации в восточной части поселка Терновая Харьковской области.

Бойцы Силы специальных операций уничтожили два автомобиля, две боевые машины пехоты и 7 ккупантов, а также контрольно-наблюдательный пункт и, склад с боеприпасами армии РФ.

Справка. Подразделение "Азов Харьков" официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе вставшие на защиту Украины в 2014 году.

  • Константин Немичев, командир Харьковского спецподразделения "Азова", рассказал, что партизаны и люди, причастные к этому движению, дают информацию.
  • Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали военную технику российских захватчиков вблизи границ с РФ.
  • Украинские военные показали, как уничтожили российские боекомплекты и оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
  • 2 августа украинские защитники показали, как уничтожили русскую технику и склад с боеприпасами на Юге.

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Харьков
ССО
Харковщина
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