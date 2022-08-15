Об этом информирует в телеграме пресс-служба ССО "Азов Харьков".

Украинские воины показали видео спецоперации в восточной части поселка Терновая Харьковской области.

Бойцы Силы специальных операций уничтожили два автомобиля, две боевые машины пехоты и 7 ккупантов, а также контрольно-наблюдательный пункт и, склад с боеприпасами армии РФ.

Справка. Подразделение "Азов Харьков" официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе вставшие на защиту Украины в 2014 году.

Константин Немичев, командир Харьковского спецподразделения "Азова", рассказал, что партизаны и люди, причастные к этому движению, дают информацию.

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали военную технику российских захватчиков вблизи границ с РФ.

Украинские военные показали, как уничтожили российские боекомплекты и оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

2 августа украинские защитники показали, как уничтожили русскую технику и склад с боеприпасами на Юге.

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