Уничтожили склад боеприпасов, 7 оккупантов и технику: "Азов" показал видео спецоперации на Харьковщине
В Харьковской области бойцы ССО "Азов" ликвидировали вражеский состав боеприпасов, 7 оккупантов и технику армии РФ
Об этом информирует в телеграме пресс-служба ССО "Азов Харьков".
Украинские воины показали видео спецоперации в восточной части поселка Терновая Харьковской области.
Бойцы Силы специальных операций уничтожили два автомобиля, две боевые машины пехоты и 7 ккупантов, а также контрольно-наблюдательный пункт и, склад с боеприпасами армии РФ.
Справка. Подразделение "Азов Харьков" официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе вставшие на защиту Украины в 2014 году.
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