Уничтожили мотострелковую бригаду оккупантов и ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ, враг деморализован, - Арестович

Об этом сообщил в своем брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.



По его словам, на всей территории фронта ведутся тактические бои. Ситуация не изменилась и остается стабильной. Кроме того, Мариуполь и Чернигов продолжают героически удерживать оборону.

Арестович также сообщил, что территориальная оборона города Славутича успешно отразила первую попытку наступления российских войск.



Генштаб и разведка отмечают низкий уровень нравственно-психологического состояния российских войск. Они испытывают огромные проблемы с материальным обеспечением.



Кроме того, по информации Генштаба, личным составом ВСУ была уничтожена вражеская 200-я мотострелковая бригада. Известно, что из 648 человек выжило только трое.



Разведка сообщает, что 50% одного из полков 7 ДШБ России написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Арестовича, сейчас они подвергаются преследованиям со стороны российской власти.



Кроме того Арестович подтвердил уничтожение генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева, командующего 49-й общевойсковой армией РФ. Он был ликвидирован на аэродроме под Чернобаевкой.