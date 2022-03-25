Уничтожили мотострелковую бригаду оккупантов и ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ, враг деморализован, - Арестович
Уничтожена мотострелковая бригада оккупантов, ликвидирован командующий 49-й общевойсковой армией РФ. Разведка отмечает низкий уровень морально-психического состояния российских войск
Об этом сообщил в своем брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, на всей территории фронта ведутся тактические бои. Ситуация не изменилась и остается стабильной. Кроме того, Мариуполь и Чернигов продолжают героически удерживать оборону.
Арестович также сообщил, что территориальная оборона города Славутича успешно отразила первую попытку наступления российских войск.
Генштаб и разведка отмечают низкий уровень нравственно-психологического состояния российских войск. Они испытывают огромные проблемы с материальным обеспечением.
Кроме того, по информации Генштаба, личным составом ВСУ была уничтожена вражеская 200-я мотострелковая бригада. Известно, что из 648 человек выжило только трое.
Разведка сообщает, что 50% одного из полков 7 ДШБ России написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Арестовича, сейчас они подвергаются преследованиям со стороны российской власти.
Кроме того Арестович подтвердил уничтожение генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева, командующего 49-й общевойсковой армией РФ. Он был ликвидирован на аэродроме под Чернобаевкой.
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