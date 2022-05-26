Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова в телеграмме .

"Рашистские оккупанты продолжают уничтожать культурное наследие на ТОТ Крым. Поступило сообщение от жителей полуострова, что в городе Ялта было снесено здание главного архитектора города Николая Краснова", - отметила она.

Именно он проектировал строительство Ливадийского дворца, ялтинского собора Александра Невского, дворца "Дюльбер" в Мисхоре, Юсуповского дворца, кинотеатра имени Тараса Шевченко в Симферополе, усадьбы Харакс в римском стиле, Дворца Гагариной в Утесе - в целом.

По информации СМИ, "крымское отделение всероссийской общины охраны памятников истории и культуры" в апреле 2022 передало оккупационной администрации документы об исторической и культурной ценности здания. Она пережила землетрясение в 1927 году, бомбардировку в 1941 и была разрушена россиянами в 2022 году.

"Уничтожение культурного наследия на ТОТ Крым является нарушением статей 4, 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, в соответствии с которыми оккупационные власти обязаны уважать, обеспечить охрану и сохранение культурных ценностей на оккупированной территории", - подчеркнула Людмила Денисова.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений.

В 2018 году полиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи другого памятника истории в Крыму – Ханского дворца.

В феврале 2022 года на стене одного из корпусов Ханского дворца появилась большая трещина после того, как российские оккупанты проводили "реставрационные работы" здания.

18 февраля Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО приговорила к разрушению россиянами Ханского дворца в оккупированном Крыму под видом реставрации.

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