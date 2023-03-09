Уничтожили более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов: в ГУР рассказали о работе приобретенного украинцами спутника
Космический спутник ICEYE, доступ к которому приобрели за донаты украинцев, помог уничтожить более 7,3 тыс. объектов вражеской техники, 45 самолетов и 27 вертолетов
Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .
"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что ГУР начало использовать спутник с 23 сентября 2022 года.
Благодаря доступу к спутнику удалось обнаружить:
- 360 палаток в местах расположения русской оккупационной армии;
- 7321 объект вражеской военной и спецтехники;
- 45 самолетов;
- 27 вертолетов;
- 6 ОТРК "Искандер";
- 36 ЗРК "С-300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радиолокационных станций;
- 10 понтонных переправ.
Благодаря возможностям этого спутника, значительная часть вражеской техники уничтожена.
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