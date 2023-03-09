Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ .

"За 5 месяцев использования "ICEYE" сотрудники ГУР МО Украины провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на временно оккупированных и других территориях, представляющих интерес Вооруженных сил Украины", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что ГУР начало использовать спутник с 23 сентября 2022 года.

Благодаря доступу к спутнику удалось обнаружить:

360 палаток в местах расположения русской оккупационной армии;

7321 объект вражеской военной и спецтехники;

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С-300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Благодаря возможностям этого спутника, значительная часть вражеской техники уничтожена.