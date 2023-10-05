Уничтожили 72-ю бригаду РФ, сотрём в пыль и другие: комбат 3-й ОШБр о перспективах продвижения под Бахмутом
Командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук отметил, что Андреевка открывает оперативное пространство для дальнейшего продвижения ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Бахмутском направлении продвижение ВСУ происходит и будет происходить дальше. Мы не остановились на освобождении Андреевки. Андреевка была ключевой точкой для контроля южного фланга Бахмута. Таким образом, мы не просто контролируем железную дорогу, мы уже артиллерией можем доставать до трассы Берховка - Бахмут", - объяснил Кухарчук.
По словам комбата 3-й ОШБр, Андреевка открывает оперативное пространство для дальнейшего продвижения ВСУ.
"Мы уже уничтожили 72-ю бригаду РФ, ее уже нет. Сюда заходят другие бригады. 83-я и 57-я бригады РФ еще стоят, но стоять им осталось недолго. Мы также их сотрём в пыль", - подчеркнул Кухарчук.
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