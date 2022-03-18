Уничтожили 7 самолетов, 1 вертолет и 3 ракеты россиян, - Командование Воздушных Сил ВСУ о работе ПВО 17 марта

Об этом Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили в Facebook.



Украинская ПВО уничтожила 7 самолетов, 1 вертолет, 3 БпЛА и 3 крылатых ракет российских оккупантов.



"Сегодня Воздушные Силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага. По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских окупателей мощных ударов нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил. Зенитные ракетные войска Воздушных Сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет решистов. , – говорится в сообщении Воздушных Сил.

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