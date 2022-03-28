Уничтожили 4 самолета, вертолет 2 ракеты и 2 БПЛА, - Воздушные Силы ВСУ
По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.
Об этом сообщил Воздушные Силы ВСУ в своем вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .
Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине – вертолет и БпЛА рашистов.
Обострение ситуации началось ближе к 22 часам – по всей стране взревели воздушные тревоги! Массированный авианалет российские кафиры совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.
По ряду объектов инфраструктуры Украины кафиры нанесли удары крылатыми ракетами, два – сбиты противовоздушной обороной.
По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.
За сутки 27 марта Воздушные Силы уничтожили: 4 самолета, 1 вертолет, 2 БпЛА и 2 крылатые ракеты.
- Напомним, на Донбассе украинские войска отбили 5 атак врага и уничтожили 4 единицы техники.
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