Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В результате обстрела уничтожены 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов. Еще один терминал, находящийся в собственности Китая, также находится под угрозой российских обстрелов.

"Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности, – подчеркивает он. – Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для Украины".

В МИД призвали Китай потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, в частности, для сохранения и имущества китайских предприятий.

В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.

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