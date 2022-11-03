Уничтожили 17 тыс. тонн подсолнечного масла: россияне обстреляли китайский терминал в порту Николаева
Россия обстреляла ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту, из-за чего МИД призвал Пекин усилить давление на Москву
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
В результате обстрела уничтожены 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов. Еще один терминал, находящийся в собственности Китая, также находится под угрозой российских обстрелов.
"Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности, – подчеркивает он. – Обстрелы китайского терминала в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для Украины".
В МИД призвали Китай потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, в частности, для сохранения и имущества китайских предприятий.
- В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.
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