Уничтожили 13 врагов и двоих взяли в плен: в "Азове" поделились деталями штурма на одном из направлений фронта

Об этом "Азову" сообщил в своем telegram-канале.

Бойцы 1-го батальона специального назначения и бригадной артиллерии во время стрелковых боев уничтожили 13 военнослужащих противника, еще 12 были ранены.

Также двое военных РФ бойцы бригады взяли в плен и передали соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов.

Кроме того, в результате операции бойцам удалось продвинуться на фронте на глубину до 400 метров и 500 метров.