Уничтожили 13 врагов и двоих взяли в плен: в "Азове" поделились деталями штурма на одном из направлений фронта
"Азовцы" рассказали подробности штурма 23 августа, когда бойцы 12-й бригады специального назначения провели заранее спланированную операцию и взяли сразу 4 позиции противника
Об этом "Азову" сообщил в своем telegram-канале.
Бойцы 1-го батальона специального назначения и бригадной артиллерии во время стрелковых боев уничтожили 13 военнослужащих противника, еще 12 были ранены.
Также двое военных РФ бойцы бригады взяли в плен и передали соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов.
Кроме того, в результате операции бойцам удалось продвинуться на фронте на глубину до 400 метров и 500 метров.
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