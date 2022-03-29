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Уничтожили 12 российских танков и 10 БМП: на Луганщине ВСУ за прошлые сутки отбили 7 атак врага

29 мартa, 2022 вторник
08:22

Оккупанты умышленно обстреливают жилые кварталы, под прицельным огнем россиян Луганщина была всю ночь

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает ЕспресоTV .

По информации Гайдая, россияне не прекращают попыток захватить ключевые города области, однако не имеют успеха.

"Украинские защитники сдерживают противника, за сутки отбиты семь вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и три единицы автомобильной техники. Рашисты понесли потери и в живой силе", – отмечено в сообщении.

В Рубежном и Попасной продолжаются позиционные бои, но города держатся и остаются под украинским флагом.

На протяжении суток россияне наносили удары по разным видам вооружения, пытаясь уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы городов. В частности, из-за обстрелов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске и Новотошковском (Горная община), с.Щедрищево (Северодонецка община) пылали жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

В Лисичанске в огне оказалось сразу пять домов. В Сиротино (Северодонецка община) из-за обстрелов загорелась древесина в лесхозе.

Как добавили в МВД Украины, в Северодонецке в результате обстрелов в пятиэтажном доме занялась одна из квартир на 4 этаже, произошло разрушение 4 и 5 этажей дома. Из-под завалов спасли 4 человека.

Из-под завалов еще одного пятиэтажного дома в этом же городе драки ГСЧС Луганской области спасли 9 граждан. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела еще 2 человек.

ГСЧС до сих пор работают над укрощением пожаров во всех городах. Продолжаются обстрелы.

  • Напомним, ВСУ отбили атаку оккупантов в Херсонской области и захватили два танка

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