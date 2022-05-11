Уничтожил вражеский бензовоз и предупредил ВСУ о движении колонны: дед Валентин из Ирпенской ТрО рассказал, как останавливал врага

Рассказ опубликовала Территориальная оборона ВСУ.

Боец дед Валентин уничтожил вражеский бензовоз из-за забора собственного дома – выстрелил по нему из РПГ-18 "Муха". А потом еще и забросал противника тремя гранатами, четвертую оставил для себя, говорит, что на всякий случай, если бы взяли в плен.

"Когда я увидел, как они заходят на нашу улицу, посмотрел из-за забора, что они уже возле школы едут, где-то метров 100-150 от моего дома, я все приготовил, – рассказывает он. – Стал на прицеп за ветками деревьев, чтобы они не могли меня разглядеть. Прицелился. И первый у меня был выстрел из "Мухи" в бензовоз. 4 БМП прошли вперед, я их пропустил, а бензовоз должен был перекрыть всем дорогу, потому что ехал не пустой. Удалось мне немножко, он остановился поперек дороги и загорелся. Техника, которая была позади, проехать уже не смогла".

Тогда боец бросил одну за другой гранаты. Когда оккупанты открыли огонь, перескочил за свой дом, к соседям – и уже оттуда позвонил военным, дислоцировавшимся на тот момент в местном ТЦ "Жираф". Предупредил о наступлении захватчиков.

"И наши через 5-7 минут начали стрелять из "Жирафа" по оркам. Последовали сильные взрывы. А через минут 40 все стихло", – добавляет дед Валентин.

Ценой собственной жизни 70-летняя жительница Киевской области помогла ВСУ уничтожить более 100 единиц тяжелой техники врага.