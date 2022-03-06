Уничтожены почти 30 россиян, 3 танка и 4 БМП: под Мариуполем ВСУ пошли в контратаку
На Мариупольском направлении ВСУ осуществили контратаку
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
"Уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться.
"Другие же, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, экипажи остались в пылающих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора", - отметили в штабе ООС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное