Уничтожены почти 30 россиян, 3 танка и 4 БМП: под Мариуполем ВСУ пошли в контратаку

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.



"Уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен", - говорится в сообщении.



Там уточнили, что два танкиста, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться.



"Другие же, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, экипажи остались в пылающих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора", - отметили в штабе ООС.

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