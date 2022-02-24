Уничтожены два вражеских танка и бронетранспортер: украинские военные отбивают атаку оккупантов под Старобельском
Российские военные атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску в Луганской области
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
"Продолжается бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.
По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уничтожены два российских танка и 1 БТР.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Оккупанты захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.
- Украинские военные взяли в плен двух российских захватчиков из Ямпольского мотострелкового полка.
- По состоянию на 13:00 24 февраля российские оккупанты совершили 30 ударов ракетами, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, они продолжают наступление в Херсонской области.
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