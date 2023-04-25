Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, — сказала спикер.

Кроме того, она добавила, что это пока контрбатарейный режим борьбы.