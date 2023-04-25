Уничтожены до 22 единиц техники: идет зачистка передовой полосы левого берега Днепра, - Гуменюк
Силы обороны зачищают передовую полосу защиты врага на левом берегу Днепра от техники, происходит контрбатарейная борьба
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"Несмотря на то, что враг продолжает обстреливать правобережье, буквально трое последних суток у нас достаточно мощные результаты нашей боевой работы. Это от 13 до 22 единиц техники. Нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, — сказала спикер.
Кроме того, она добавила, что это пока контрбатарейный режим борьбы.
- Напомним, в воскресенье аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили , что Вооруженные силы Украины якобы заняли позиции на восточном берегу Херсонской области. В ожидании украинского контрнаступления указанную информацию ISW широко распространили в украинских СМИ.
- Наталья Гуменюк Речница не подтвердила и не опровергла данные ISW и отметила необходимость информационной тишины ради безопасности наших военных.
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