Уничтожено 30% инфраструктуры, убытки $100 млрд, - Кубраков рассказал о последствиях российских обстрелов Украины
На восстановление важнейших объектов Украины требуется не менее двух лет, говорит Кубраков
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал Reuters.
Чиновник заявил, что в результате широкомасштабного нападения России на Украину повреждено, или уничтожено до 30% украинской инфраструктуры. Ущерб превышает 100 миллиардов долларов, а на восстановление понадобится не менее двух лет.
"Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", - заявил Министр инфраструктуры. Он заявил, что вторжение России коснулось от 20% до 30% всей инфраструктуры с разной степенью повреждения и разрушения.
Кубраков также отметил, что более 300 мостов на национальных дорогах были разрушены или повреждены, более 8000 км дорог нуждаются в ремонте, а десятки железнодорожных мостов были взорваны.
Министр инфраструктуры сообщил, что западные страны должны поддержать восстановление Украины. Первым источником средств могут стать активы русской Федерации, которые сейчас заморожены фактически во всех больших странах.
Отметим, что Украина ранее не сообщала о конкретном влиянии войны на инфраструктуру.
- Напомним, ЮНИСЕФ подсчитал , что из-за военных действий более 6 миллионов украинцев испытывают проблемы с питьевой водой.
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