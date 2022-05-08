Уничтожено 25 500 российских военных, 1130 танков, 199 самолетов и 156 вертолетов, - Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
С начала полномасштабной агрессии Россия потеряла в Украине 25 500 военных, 1130 танков, 2741 боевую бронированную машину, 199 самолетов и 156 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 мая ориентировочно составили:
Личного состава 25500 человек ликвидировано (+400 в сутки),
Танк ‒ 1130 единиц (+8),
Боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),
Артиллерийских систем – 509 (+0),
Реактивных систем залпового огня – 179 (+7),
Средств противовоздушной обороны – 86 (+2),
Самолетов – 199 (+0),
Вертолетов – 156 (+1),
Автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27),
Корабли/катера - 12 (+1),
Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 360 (+19),
Специальная техника - 39(+1),
Крылатые ракеты – 92 (+2).
В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском направлении.
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