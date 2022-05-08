Уничтожено 25 500 российских военных, 1130 танков, 199 самолетов и 156 вертолетов, - Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 мая ориентировочно составили:

Личного состава 25500 человек ликвидировано (+400 в сутки),

Танк ‒ 1130 единиц (+8),

Боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28),

Артиллерийских систем – 509 (+0),

Реактивных систем залпового огня – 179 (+7),

Средств противовоздушной обороны – 86 (+2),

Самолетов – 199 (+0),

Вертолетов – 156 (+1),

Автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27),

Корабли/катера - 12 (+1),

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 360 (+19),

Специальная техника - 39(+1),

Крылатые ракеты – 92 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

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