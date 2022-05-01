Уничтожено 23 500 оккупантов, 1026 танков и 192 самолета, - Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 23 500 военных, 1026 танков, 2471 ББМ, 192 самолета и 155 вертолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 мая ориентировочно составили:
Личного состава – 23500 (+300) человек ликвидировано
Танцев – 1026 единиц (+18 в сутки)
Боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26)
Артиллерийских систем – 451 (+15)
Реактивных систем залпового огня – 151 (+0)
Средства противовоздушной обороны – 80 (+3)
Самолетов – 192 (+2)
Вертолетов – 155 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20)
Корабли/катера - 8 (+0)
Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 245 (+13)
Специальная техника - 32 (+0)
Крылатые ракеты – 84
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении.
- С 24 февраля по 30 апреля украинцы ликвидировали 23 200 российских военных , 1008 танков, 2445 ББМ, 190 самолетов и 155 вертолетов
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