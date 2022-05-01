Уничтожено 23 500 оккупантов, 1026 танков и 192 самолета, - Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 мая ориентировочно составили:

Личного состава – 23500 (+300) человек ликвидировано

Танцев – 1026 единиц (+18 в сутки)

Боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26)

Артиллерийских систем – 451 (+15)

Реактивных систем залпового огня – 151 (+0)

Средства противовоздушной обороны – 80 (+3)

Самолетов – 192 (+2)

Вертолетов – 155 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20)

Корабли/катера - 8 (+0)

Беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 245 (+13)

Специальная техника - 32 (+0)

Крылатые ракеты – 84

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении.





С 24 февраля по 30 апреля украинцы ликвидировали 23 200 российских военных , 1008 танков, 2445 ББМ, 190 самолетов и 155 вертолетов

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