Уничтожено 20 100 оккупантов, 762 танка, 371 система артиллерии, 163 самолета и 145 вертолетов - Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 апреля ориентировочно составили:

личного состава - 20 100 человек;

танков – 762;

боевых бронированных машин – 1982;

артиллерийских систем – 371;

РСЗО – 125;

средств ПВО – 66;

самолетов – 163;

вертолетов – 145;

автомобильной техники – 1458;

кораблей/катеров – 8;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;

специальной техники – 26;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4;

С 24 февраля по 15 апреля оккупанты потеряли в Украине около 20 000 военных, 1976 бронемашин, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета, 144 вертолета и 135 БПЛА.

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