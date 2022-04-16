Уничтожено 20 100 оккупантов, 762 танка, 371 система артиллерии, 163 самолета и 145 вертолетов - Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине
С 24 февраля по 16 апреля российские оккупанты потеряли в Украине 20 100 военных, 1982 бронемашины, 762 танка, 371 систему артиллерии, 163 самолета, 145 вертолетов и 138 БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 апреля ориентировочно составили:
личного состава - 20 100 человек;
танков – 762;
боевых бронированных машин – 1982;
артиллерийских систем – 371;
РСЗО – 125;
средств ПВО – 66;
самолетов – 163;
вертолетов – 145;
автомобильной техники – 1458;
кораблей/катеров – 8;
цистерн с ГСМ – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 138;
специальной техники – 26;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4;
- С 24 февраля по 15 апреля оккупанты потеряли в Украине около 20 000 военных, 1976 бронемашин, 756 танков, 366 систем артиллерии, 163 самолета, 144 вертолета и 135 БПЛА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное