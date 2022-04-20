Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (Радио Свобода), взявшиеся идентифицировать членов экипажа уничтоженного украинскими ракетами крейсера.



В процессе расследования журналисты находят родственников членов экипажа затонувшей "Москвы". Среди них – мать матроса-срочника.



Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун". По словам матери моряка, этот корабль от 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.



Редакция не называет имени женщины из соображений безопасности.



"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! (по данным украинской власти в крейсер "Москва" были выпущены две противокорабельные ракеты "Нептун", – ред.)...Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось, и телефоны, и документы. Они без ничего".



Всего на "Москве", по словам матери российского матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто управлял крейсером, кто был на вахте, потому что удар пришелся как раз по палубе... Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.



Женщина рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. Как выяснилось, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам, в марте сына начали вынуждать подписать контракт на службу, но он отказался. Сейчас, утверждает женщина, он находится в Севастополе и рассказывает, что его сослуживцев, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину.



"А срочников, насколько я поняла из новостей и информации моего сына, отправляют в запас. Только из призыва моего сына там есть ребята с оторванными конечностями, есть пропавшие".



"Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их посчитать, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли посчитать", – говорит мать матроса.



Командиры родителям подробностей не рассказывают. "С теми родственниками, с которыми я переписываюсь, у них моряки живы, тоже какой-то конкретной информации нет".

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул.

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

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