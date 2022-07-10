Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Посетители также смогут воочию увидеть несколько из 3 тысяч ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам.

Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7, вход свободный.

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.

Соорганизаторами проекта стали Городская часть Прага 7, Городская часть Прага 1, посольство Украины в Праге и проект "Память народа". Мероприятие пройдет под патронатом мэра Праги Зденека Гржиба и Офиса президента Украины.

27 июня подобная выставка открылась в Варшаве. Там представят основной боевой танк российской армии – Т72Б, 152-мм САУ "Мста-С" (повреждена артиллерией ВСУ на Сумщине) и образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч" (разрушающееся неизбирательное оружие, которое используется российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что являющиеся военным преступлением).

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