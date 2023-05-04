Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Горючее в Крым поставляется железнодорожными ветвями и автодорогами Приазовья, а также Крымским мостом. Еще есть морской путь, но он ненадежен. Тыловые запасы топлива врага, в районах приближенных к боевым действиям, уже уничтожаются. Это часть плана, который направлен на то , чтобы лишить возможности противника вести боевые действия", - отметил Рыженко.

По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ, проблематично вести боевые действия на перешейке к полуострову и в горных районах на юге Крыма.

"С точки зрения географии Крым является сложным регионом. Как для обороняющихся, так и для наступающих. Тем, кто обороняется сложно поддерживать пути снабжения. А для наступающих особенности рельефа Крыма и наличие узкого перешейка на Крымской полуостров требует нестандартного планирования и смелых решений по атакующим действиям. Проблематично вести боевые действия, как на перешейке, так и в горных районах на юге Крыма", - подчеркнул Рыженко.

29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.

29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.

30 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила , что взрывы на нефтебазе кафиров в Севастополе - это подготовка к активным наступательным действиям ВСУ.







