Уничтожение запасов топлива противника - план по лишению его способностей вести бой, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ Риженко
Эксперт Центра оборонных стратегий капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко отметил, что уже уничтожаются тыловые запасы топлива противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Горючее в Крым поставляется железнодорожными ветвями и автодорогами Приазовья, а также Крымским мостом. Еще есть морской путь, но он ненадежен. Тыловые запасы топлива врага, в районах приближенных к боевым действиям, уже уничтожаются. Это часть плана, который направлен на то , чтобы лишить возможности противника вести боевые действия", - отметил Рыженко.
По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ, проблематично вести боевые действия на перешейке к полуострову и в горных районах на юге Крыма.
"С точки зрения географии Крым является сложным регионом. Как для обороняющихся, так и для наступающих. Тем, кто обороняется сложно поддерживать пути снабжения. А для наступающих особенности рельефа Крыма и наличие узкого перешейка на Крымской полуостров требует нестандартного планирования и смелых решений по атакующим действиям. Проблематично вести боевые действия, как на перешейке, так и в горных районах на юге Крыма", - подчеркнул Рыженко.
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