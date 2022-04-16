Уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на всех переговорах, там может быть как десять Бородянок, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией
Об этом он заявил в интервью украинским онлайн медиа, передает УП .
Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после зверств российской армии в Киевской области.
Читайте также: Для спасения Мариуполя нужно тяжелое вооружение и переговоры, - Зеленский в разговоре со СМИ
"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее" , – сказал Зеленский.
- Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что оккупанты практически уничтожили Бородянку .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное