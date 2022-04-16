Уничтожение военных в Мариуполе поставит точку на всех переговорах, там может быть как десять Бородянок, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью украинским онлайн медиа, передает УП .

Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после зверств российской армии в Киевской области.



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"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее" , – сказал Зеленский.

Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба заявил, что оккупанты практически уничтожили Бородянку .

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