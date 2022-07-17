Об этом сообщает Польское Радио .

"В своей военной пропаганде Москва выделяется разжиганием ненависти, клеветы и презрения ко всему украинскому. Мы сегодня увидели, что она не заканчивается на людях, а распространяется на памятники, театры, школы, молодежные центры и кладбища. На наших глазах их разрушают и разоряют. Это не военные цели, если только целью не является уничтожение нации", - утверждал Щерский.

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский во время заседания Совета Безопасности Объединенных Наций, посвященного военному уничтожению культурного наследия в Украине, заявил, что уничтожение культурных ценностей Украины является сознательным и жестоким актом Москвы.

"Если агрессор отказывает напавшему народу в праве на существование, то как это еще можно назвать, как не тотальной войной? А судьба сотен серьезно поврежденных или разрушенных объектов культуры доказывает, что российская агрессия действительно является тотальной войной.

Привлечение России к ответственности за все преступления, совершенные в Украине, в том числе против ее культурного наследия требует, чтобы украинцы получили соответствующие военные репарации, которые облегчат бремя восстановления их родины. Мы призываем все международное общество идти к этой цели", - сказал польский посол в ООН.

На этой встрече выступая по видеосвязи заместитель министра культуры Украины Екатерина Чуева рассказала, что, по словам Путина, украинская культура и национальная идентичность - цель войны.

В настоящее время российские оккупанты обстреляли и повредили 423 культурных объекта в Украине - это 128 памятников, 127 мест поклонения, 46 мемориалов, 33 музея и 59 театров, кинотеатров и библиотек.

"В Польше мы очень чувствительны к вопросу уничтожения культурного наследия, главным образом из-за бурной истории нашей страны. Мы делимся нашими знаниями с полной отдачей и оказываем всю необходимую поддержку в восстановлении, и я очень горжусь открытием Польского центра помощи культуре в Украине", – добавил. Щерский.

Нардепка Пипа заявила , что в русской культуре герой может быть либо убийцей, либо жертвой, это не близко ни Украине, ни миру.

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