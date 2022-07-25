"Уничтожение" Украиной 7 тыс. гражданских объектов на Востоке, "крах" ВСУ на Юге: в СНБО разоблачили новые фейки оккупантов

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, к утру 25 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно "антинародного и антиисторического режима" и подчеркнул, что "российский и украинский народы продолжат жить вместе".

Дезинформация: глава российского Следственного комитета Бастрыкин выдал, что "украинские националисты уничтожили более 7 тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, нанося удары по мирным жителям и детским учреждениям".

Дезинформация: "Украинская сторона сознательно нагнетает обстановку относительно региона, чтобы получить больше денег от Запада, поэтому украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели сокрушительное поражение", - провозгласил коллаборант - "руководитель" временно оккупированных территорий Херсонской области.

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