Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют ложную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пытаются дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается ложная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонанс" уголовных производств", - говорится в сообщений.

В сообщении говорится, что это может содержать признаки уголовного правонарушения. В связи с этим следователи ГБР, по материалам Управления внутреннего контроля, открыли уголовное производство по ч. 2343 УКУ (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

В ДБР уверяют, что все уголовные производства, в том числе и резонансные по подписанию "Харьковских соглашений", разгону Майдана, "угольному делу", расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки.

В ведомстве подчеркнули, что в начале горячей фазы войны России против Украины ГБР, как и другие правоохранительные органы, уничтожило лишь те отдельные материальные носители секретной информации, в отношении которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах". местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях".

Подчеркивается, что согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, тогда как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривается.

9 июля Офис Генпрокурора подтвердил : ДБР уничтожило секретные материалы нескольких резонансных дел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb