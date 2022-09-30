Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что касается операции по окружению Лимана, то после уничтожения этой группировки в обороне противника может образоваться большой пробел. Это может упростить продвижение ВСУ и выход на оперативное пространство, что будет способствовать дальнейшему освобождению как Харьковской, так и Луганской областей. Также это полное перерезание путей снабжения действующей в этом районе группировки российских оккупационных войск", - сказал Валерий Рябых.

Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ.

Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко сообщил, что российские кафиры в районе Лимана пытаются бежать по полевым дорогам, но украинская артиллерия достает сейчас любую вражескую колонну.

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