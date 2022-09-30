Уничтожение российской группировки в Лимане поспособствует дальнейшему освобождению Харьковщины и Луганщины от оккупантов, - военный эксперт Валерий Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что операция по окружению российской армии вблизи Лимана может значительно упростить Вооруженным Силам Украины освобождение временно оккупированных территорий Харьковской и Луганской областей
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Что касается операции по окружению Лимана, то после уничтожения этой группировки в обороне противника может образоваться большой пробел. Это может упростить продвижение ВСУ и выход на оперативное пространство, что будет способствовать дальнейшему освобождению как Харьковской, так и Луганской областей. Также это полное перерезание путей снабжения действующей в этом районе группировки российских оккупационных войск", - сказал Валерий Рябых.
- Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ.
- Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.
- Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко сообщил, что российские кафиры в районе Лимана пытаются бежать по полевым дорогам, но украинская артиллерия достает сейчас любую вражескую колонну.
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