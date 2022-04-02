Уничтожение нефтебазы в Белгороде вызовет нехватку горючего для российских войск на Харьковском направлении, - разведка Великобритании

Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.

"Пожар уничтожил несколько цистерн с топливом на складе в российском городе Белгород вблизи границы с Украиной. Перед этим, 30 марта, также сообщалось о взрывах на складе боеприпасов вблизи этого же города. Возможна потеря цепи в поставках топлива и боеприпасов из этих складов для российских захватчиков" , может привести к дополнительной краткосрочной нагрузке на и без того усложненную логистику России. Особенно может пострадать обеспечение ресурсами российских войск, окружающих Харьков", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта взрывы были слышны в Белгороде на складах боеприпасов.

А 31 марта загорелась нефтебаза в этом пограничном городе. Россия обвиняет в этом Украину, но наше Минобороны не взяло на себя ответственность за эти взрывы. Также не подтверждает причастность Украины к атаке и Пентагон.

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