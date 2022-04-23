Уничтожение наших людей в Мариуполе и провозглашение псевдореспублика на оккупированных территориях Украины поставит точку на переговорном процессе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предостерегает российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах
С таким заявлением глава Украинского государства выступил вечером в субботу, 23 апреля 2022 года, во время пресс-конференции в Киевском метрополитене. Трансляция его встречи с журналистами проводилась в соцсетях, передает Еспресо.TV.
В частности, подобное, по словам Зеленского, россияне готовят в Херсонской области.
То же самое – прекращение дипломатического урегулирования конфликта в одностороннем порядке – будет осуществлено Украиной, как подчеркнул президент, "если будут уничтожены наши люди в Мариуполе".
"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдорефрендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов", - сказал Владимир Зеленский.
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При этом оказавшиеся в оккупации граждане Украины добавил президент, "не должны помогать оккупантам" в проведении такого незаконного "референдума".
Нынешняя подготовка россиянами к "референдуму" в Херсоне и Херсонской области, как считает Зеленский, "не в пользу дипломатического урегулирования этой ситуации".
"Это точно помешает окончанию войны дипломатическим путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все, что было до этого, все эти встречи дипломатических групп - все это фикция и такой политический театр, скажем так", - подытожил Владимир Зеленский.
- По данным украинской разведки, в Херсонской области российские кафиры назначили "референдум" на 27 апреля .
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