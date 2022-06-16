Уничтожение нашей нации – это для них задача номер один. Данилов о заявлениях Медведева и Рогозина
Секретарь СНБО прокомментировал заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине
Об этом Алексей Данилов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.
Секретарь СНБО отметил, что история с попыткой России уничтожить Украину длится очень долгие годы.
"Активная фаза пошла в 2004 году после выборов, когда оппонентом у Ющенко был Янукович. Тогда это и все началось. Сейчас это последствия, скажем так, того начала, что мы с вами наблюдаем. К величайшему сожалению, гибнут наши дети, наши военные, мужчины, женщины, молодые люди... Но я уверен, что победа будет за нами, мы победим эту болезнь, которая сегодня надвигается на весь мир", — сказал Данилов.
По поводу украинофобских заявлений главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине, Данилов считает их отражением "древних мечтаний" российских империалистов.
"Это их мечты — они известны. Я могу сказать, что пытаться уничтожать наше государство они начали довольно давно. У них это, конечно, не совсем получается, и потому они уже переходят в крайнюю стадию. Уже сброшены все маски, и нечего скрывать Путин говорит, что они забирают свои территории, а своими считают всю территорию нашей страны, это уже не какая-то борьба за Донецкую или Луганскую область, за какие-то другие территории, они уже прямо говорят, что уничтожение нашей территории, уничтожение нашей нации. Это для них задача номер один", – сказал Данилов.
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