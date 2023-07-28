Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-руководителя "Антонова" будут судить за служебную халатность
Будут судить бывшего генерального директора государственного предприятия "Антонов", из-за служебной халатности которого уничтожен самолет АН-225 "Мрия"
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в telegram.
Отмечается, что прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов" по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Известно, что расследованием установлено, что экс-глава госпредприятия ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.
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В результате транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны - аэродрома АТП "Антонов" в Гостомеле Киевской области.
В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.
Обвиняемый находится под стражей.
Что предшествовало
В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен самый большой самолет "Мрия" .
Позже, в апреле, спикер ГП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире Еспресо рассказала , что "Мрию" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.
После этого гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков был отстранен от должности 29 марта 2022 года. С этого времени продолжалось расследование.
В октябре Служба безопасности Украины выяснила обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло необходимые меры для его сохранения.
9 марта 2023 г. правоохранители задержали экс-гендиректора ГП "Антонов" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле - суд арестовал их на два месяца. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Вместе с тем проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов.
Позже, 5 апреля, правоохранители сообщили бывшему генеральному директору Государственного предприятия "Антонов" Сергею Бычкову о подозрении в халатности, в результате которой была уничтожена "Мрия".
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