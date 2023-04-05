Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-директору ГП "Антонов" Бычкову объявили подозрение в преступной халатности
Правоохранители сообщили бывшему генеральному директору Государственного предприятия "Антонов" Сергею Бычкову о подозрении в халатности, в результате которой уничтожили "Мрию"
Об этом информирует Национальная полиция Украины .
Следствие установило, что экс-директор ДП "Антонов", несмотря на оговорки государственных органов и зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета "Мрия" в безопасное место.
Во время атаки войск России на аэропорт в поселке Гостомель самый большой в мире самолет Ан-225 сгорел.
Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд гривен.
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"Самолет Ан-225 "Мрия" накануне полномасштабного военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме хранилось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету", - пишет пресс-служба и добавляет, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциге, в Германию.
Однако бывший генеральный директор ДП "Антонов" Бычков не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.
В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в служебной халатности.
Следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе Ан-124 "Руслан", тоже тогда находившихся на территории аэропорта.
- В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен самый большой самолет "Мрия" .
- В апреле спикер ДП "Антонов" Лариса Дроздова в эфире Еспресо рассказала , что "Мрию" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж.
- Гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков отстранен от должности 29 марта 2022 года. С этого времени продолжалось расследование.
- В октябре того года Служба безопасности Украины выяснила обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ДП "Антонов" не приняло необходимые меры для его сохранения.
- 9 марта 2023 г. правоохранители задержали экс-гендиректора ДП "Антонов" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле – суд арестовал их на два месяца. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Вместе с тем проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов.
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