Об этом информирует Национальная полиция Украины .

Следствие установило, что экс-директор ДП "Антонов", несмотря на оговорки государственных органов и зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета "Мрия" в безопасное место.

Во время атаки войск России на аэропорт в поселке Гостомель самый большой в мире самолет Ан-225 сгорел.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд гривен.

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"Самолет Ан-225 "Мрия" накануне полномасштабного военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме хранилось достаточное количество авиагорючего для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету", - пишет пресс-служба и добавляет, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в Лейпциге, в Германию.

Однако бывший генеральный директор ДП "Антонов" Бычков не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных.

В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в служебной халатности.

Следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе Ан-124 "Руслан", тоже тогда находившихся на территории аэропорта.

Справочно. Ан-225 "Мрия" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. 24-27 февраля 2022 года за аэропорт в Гостомеле шли ожесточенные бои, Россия пыталась высадить там десант и взять аэродром под контроль.