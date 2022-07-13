Уничтожение Крымского моста неизбежно, – генерал Марченко

Об этом заявил генерал Дмитрий Марченко.

"Вы же понимаете, что Крымский мост не будет одной целью. Это будет комплекс целей при нанесении поражения. Я думаю, что корабли тоже подпадут под эти цели", - считает Марченко. Генерал объяснил, что в Черном море сейчас находятся десять больших десантных кораблей, которые могут взять на себя паромы.

По его словам, именно благодаря мосту Россия обеспечивает опрокидывание резервов, усиление живой силы, техники, вооружение оккупантов. Важным условием для ликвидации моста есть ракеты дальностью до 300 километров.

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"Ракетами мы могли бы уничтожать их штабы, тыловые пункты поставки топлива, вооружения, военной техники. Мы могли бы вести такую жестокую войну на истощение. Если бы мы уничтожали их боеприпасы, топливо, снабжение пищи, то вы же понимаете, что в их войсках начался б хаос", - объяснил генерал-майор ВСУ.

"Эти ракеты нам нужны не когда-нибудь, а вчера", - подчеркнул генерал.

13 июля Генштаб ВСУ обнародовал потери кафиров за время войны: около 37 570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников.

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