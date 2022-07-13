Уничтожение командного пункта оккупантов парализует целую дивизию, - главный редактор Defense Express Катков

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"О том, для чего ВСУ с помощью систем HIMARS бьют по складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях сказано уже много. Однако нужно обратить внимание также и на тот факт, что ВСУ также успешно уничтожают и командные пункты врага. К примеру, уничтожение всего командования 20 Гвардейской мотострелковой дивизии армии РФ полностью парализовало их действия, т.е. войска и они не могут продолжать наступление", – пояснил Катков.

Эксперт подчеркнул, что первоочередными задачами работы систем HIMARS остается уничтожение складов, штабов и пунктов связи.

"Сейчас ВСУ активно работают по штабам, складам с боеприпасами и пунктам связи. А потом уже будут уничтожены точечные объекты, например, взводно-опорные пункты кафиров. Поскольку снаряд от HIMARS имеет прекрасную функцию - подрыв боечасти в воздухе. Это не обычные снаряды, которые падают на землю, а затем взрываются. Поэтому российских военных ожидает очень много сюрпризов от Вооруженных сил Украины", - добавил он.

4 июля ВСУ в Донецкой области уничтожили один из крупнейших складов боеприпасов оккупантов

За день, 8 июля, украинские защитникиуничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях

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