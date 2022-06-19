Уничтожение Керченского моста является военной необходимостью, - Чубаров

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Радио Свобода.

"То, что Керченский мост должен быть уничтожен – в этом никаких сомнений нет. Это обязательное условие, чтобы приблизить освобождение Украины в целом и Крыма в частности. Это военная необходимость", - отметил он.

Также Чубаров считает, что при освобождении Крыма от российских захватчиков боевых действий на полуострове не избежать.

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"Сколько в освобождении Крыма будет военных действий - трудно сказать, но их не избежать. Однако они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут угрожать освобождению Крыма. Я имею в виду ЗРК и военные корабли Черноморского флота России. Активных ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова, по-моему, удастся избежать", - объяснил свою точку зрения глава Меджлиса.

Вместе с тем, как отметил Рефат Чубаров, он "не принадлежит к тем людям, которые считают, что достижение военных целей оправдывает уничтожение гражданского населения - ни в коей мере".

"Мы должны сделать все, чтобы добиться восстановления территориальной целостности украинского государства как можно меньшими военными действиями. Но при этом мы все понимаем, что Москва не уйдет добровольно".

Напомним, 15 июня генерал ВС Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области, сказал, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.

На следующий день, 16 июня, украинская военная спецслужба Главное управление разведки (ГУР) опубликовало техническую документацию Крымского моста .

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