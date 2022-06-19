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Уничтожение Керченского моста является военной необходимостью, - Чубаров

19 июня, 2022 воскресенье
19:13
новости Украины Рефат Чубаров в эфире Эспрессо

Для восстановления суверенитета Украины на Крымском полуострове сооруженный оккупантами Керченский мост необходимо уничтожить

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью Радио Свобода.

"То, что Керченский мост должен быть уничтожен – в этом никаких сомнений нет. Это обязательное условие, чтобы приблизить освобождение Украины в целом и Крыма в частности. Это военная необходимость", - отметил он.

Также Чубаров считает, что при освобождении Крыма от российских захватчиков боевых действий на полуострове не избежать.

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"Сколько в освобождении Крыма будет военных действий - трудно сказать, но их не избежать. Однако они будут носить характер уничтожения тех видов оружия, которые будут угрожать освобождению Крыма. Я имею в виду ЗРК и военные корабли Черноморского флота России. Активных ожесточенных боевых действий на территории самого полуострова, по-моему, удастся избежать", - объяснил свою точку зрения глава Меджлиса.

Вместе с тем, как отметил Рефат Чубаров, он "не принадлежит к тем людям, которые считают, что достижение военных целей оправдывает уничтожение гражданского населения - ни в коей мере".

"Мы должны сделать все, чтобы добиться восстановления территориальной целостности украинского государства как можно меньшими военными действиями. Но при этом мы все понимаем, что Москва не уйдет добровольно".

  • Напомним, 15 июня генерал ВС Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области, сказал, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных.
  • На следующий день, 16 июня, украинская военная спецслужба Главное управление разведки (ГУР) опубликовало техническую документацию Крымского моста .

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Крым
Керченский мост
новости Крыма
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