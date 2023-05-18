Уничтожение европейского сообщества – это нескрываемая цель Путина, - Княжицкий

Об этом он сказал во время международного европейского форума "Европа со взглядом в будущее", транслируемого телеканалом "Еспресо".

"Несправедливо, когда мы говорим о Европе, а оставляем границу перед Украиной. Вратами Европы является Украина. На протяжении многих веков именно Украина является полем битвы, где решается судьба Европы. Первые жертвы в этом веке за европейское единство были тоже в Украине – это Герои Небесной Сотни. На полях борьбы за будущее Европы сейчас гибнут лучшие украинцы. Многие молодые люди, погибшие в российско-украинской войне, должны были творить историю Европы. Украинцы воюют за сохранение Украины и Европы", - подчеркнул Княжицкий.

Народный депутат также добавил, что уничтожение европейского сообщества – это нескрываемая цель Путина. Так же как и ликвидация НАТО как оборонного Альянса демократических государств Европы и Северной Америки.

"Ультиматум, который в декабре 2021 года Кремль направил в США и Альянс, является прямым подтверждением этому. Героическое сопротивление ВСУ и украинского народа сломало планы России. Мы не имеем права останавливаться на достигнутом, потому что агрессор ждет нашего замедления. Мы видим будущее за Украиной, Европой и сообществом демократических стран, а не за авторитарными режимами", - подчеркнул Княжицкий.