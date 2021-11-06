Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол

Об этом говорится в специальном сюжете Татьяны Черновол для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на "Эспрессо".

Германия дала "зеленый свет" Nord Stream 2 не потому, что сдала Украину, а потому, что своя рубашка ближе к телу. Ведь Германия сама очутилась на газовом крючке у России. А все потому, что страна решила закрыть атомные станции и заменить атомную генерацию зеленой – энергией солнца и ветра. А когда не светит солнце и не дует ветер, Германия включает газовые генераторы электроэнергии.

Поэтому мы должны быть благодарны Германии за ценный урок: чтобы не попасть на газовый крючок России, нужно питать собственную атомную энергетику. Пример для нас – Франция, которая строила атомные энергоблоки, когда другие страны Европы закрывали их – в результате Франция стала крупнейшим в мире экспортером электроэнергии.

"Атомка" уже сейчас единственная отрасль энергетики, где невозможен шантаж Кремля. Ведь после Евромайдана Украина диверсифицировала ядерное топливо. Половина энергоблоков у нас работает на русском, половина эксплуатирует кассеты американского производителя Westinghouse. И если вдруг РФ нам топливо не даст, не проблема заказать дополнительные сборки у Вестингауса. Поэтому мы смогли спрыгнуть с одного энергетического крючка России.

Проблема только в том, что действующая власть этот крючок снова пытается заглотить. К примеру, при "зеленом" менеджменте "Энергоатом" вдруг стал убыточным. Прошлой зимой ему уже не хватило средств на надлежащее обслуживание энергоблоков. Поэтому в февральские морозы "атомка" не вытянула генерацию и Украина импортировала энергию из страны агрессора. Это просто позор, потому что даже в бурную военную зиму 2014-2015 гг. "Энергоатом" работал на рекордной мощности.

Этой зимой к ослабленной атомке добавился угольный шантаж – и "зеленая власть" даже не дождавшись морозов уже покупает электроэнергию у Путина. "Укрэнерго" уже с ноября начало импорт энергии из Беларуси, которую любезно нам продает самопровозглашенный президент Лукашенко, являющийся лишь посредником Путина.

Эксперт по энергетическим вопросам Елена Кошарна рассказывает, что покупать у Беларуси это то же, что покупать у государства-агрессора, ведь нам продают генерацию новой атомной станции, которую для Лукашенко построил Росатом за средства российского бюджета.

Это в свою очередь означает поглощение "Энергоатома" "Росатомом". Маховик этого поглощения раскручивается медленно, но уверенно. Сначала власти договариваются об импорте энергии от "Росатома" – значит веяльных отключений можно не бояться, а значит можно дальше разрешить олигархам разграбить "Энергоатом". Большие убытки "Энергоатома" - меньшая способность к генерации - растет потребность импорта из государства агрессора. И так по замкнутому кругу, и так затягивается удавка.