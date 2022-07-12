Уничтожение базы оккупантов в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне, - британский военный аналитик
Склад боеприпасов был уничтожен из высокоточной РСЗО HIMARS, которая недавно поступила на вооружение в Украину
Об этом рассказал британский аналитик по вопросам обороны профессор Майкл Кларк.
"Украинцы обстреляли склад боеприпасов в Новой Каховке, который находится в конце железнодорожной развязки на одном из мостов через Днепр", – сказал он.
Далее Кларк заявил, что взрыв в контролируемом Россией городе Новая Каховка был "самым большим, который мы видели до сих пор" в этой войне.
"Он был огромным, и этот конкретный взрыв, по словам украинцев, был создан их высокомобильной артиллерийской ракетной системой (HIMARS), находящейся на вооружении ВСУ", - добавил эксперт.
Аналитик по вопросам обороны сказал, что HIMARS "довольно легкие" и являются колесными транспортными средствами, то есть они должны оставаться на дорогах.
Это означает, что все происходит очень быстро. Кассета содержит шесть ракет, и эту кассету можно включить за три минуты. Это команда из трех человек на машинах. Эти машины могут стрелять и мчаться. Они могут выпустить шесть ракет, каждая из которых очень точная, а потом они могут скрыться, и россияне просто не смогут их найти", - рассказал Майкл Кларк.
- Напомним, вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
- По состоянию на утро 12 июля склад продолжал гореть и детонировать.
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