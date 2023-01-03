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Уничтожение базы оккупантов в Макеевке поколеблет авторитет Путина, как военного лидера, - ISW

3 января, 2023 вторник
05:53
война с Россией

Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временно оккупированной Макеевке Донецкой области ослабил авторитет руководителя Кремля Владимира Путина

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на муртадов из квазиреспублики "ДНР". Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследить сигналы и четко определить координаты атаки.

"В то же время расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ", - говорится в отчете ISW.

По словам специалистов, милблогеры, связанные с ППК "Вагнер", отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали "ложью" объяснение "ДНР" по использованию мобильных телефонов.

Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило "преступную халатность" и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.

"Диктатор уже поручил к 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании подрывают его авторитет как военного лидера", - подытожили аналитики.

  • Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме кафиров в Макеевке. В минобороны РФ утверждают , что потеряли 63 военных.

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Владимир Путин
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