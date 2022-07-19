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Уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск на Херсонщине, - эксперт Defense Express Рябых

19 июля, 2022 вторник
17:42
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых убежден, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас возникает очень много вопросов об обстреле Антоновского моста. Поскольку очень быстро появились кадры куда и как попали снаряды по мосту. Однако, что касается тактического значения этого моста, то все очень просто. Антоновский мост является основной линией поставок для оккупантов на левом берегу Днепра. Они находятся под прицелом Вооруженных сил Украины. ВСУ очень успешно уничтожают составы и командные пункты в тылу врага. Поэтому можно говорить, что украинские войска готовят зону запрещенного доступа на этом направлении", – пояснил Рябых.

Эксперт считает, что ударами по Антоновскому мосту ВСУ намекает оккупантам, что они могут быть отрезаны от основных сил.

"Если оккупанты на левом берегу Днепра не покинут нашу территорию, то они могут быть отрезаны от основных сил. ВСУ об этом им намекают, ударив по Антоновскому мосту. Так  что россиянам следует подумать о "жесте доброй воли" на этом направлении и покинуть нашу территорию. Если ВСУ уничтожат Антоновский мост, то оккупанты на левом берегу Днепра вскоре будут уничтожены", - добавил он.

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