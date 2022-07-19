Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас возникает очень много вопросов об обстреле Антоновского моста. Поскольку очень быстро появились кадры куда и как попали снаряды по мосту. Однако, что касается тактического значения этого моста, то все очень просто. Антоновский мост является основной линией поставок для оккупантов на левом берегу Днепра. Они находятся под прицелом Вооруженных сил Украины. ВСУ очень успешно уничтожают составы и командные пункты в тылу врага. Поэтому можно говорить, что украинские войска готовят зону запрещенного доступа на этом направлении", – пояснил Рябых.

Эксперт считает, что ударами по Антоновскому мосту ВСУ намекает оккупантам, что они могут быть отрезаны от основных сил.

"Если оккупанты на левом берегу Днепра не покинут нашу территорию, то они могут быть отрезаны от основных сил. ВСУ об этом им намекают, ударив по Антоновскому мосту. Так что россиянам следует подумать о "жесте доброй воли" на этом направлении и покинуть нашу территорию. Если ВСУ уничтожат Антоновский мост, то оккупанты на левом берегу Днепра вскоре будут уничтожены", - добавил он.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям вблизи Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, стратегически важном для российских военных