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Уничтожен россиянами: в Херсоне восстановили памятный знак в честь погибших в Иловайске бойцов

26 сентября, 2023 вторник
16:55
Война с Россией

Памятный знак в честь бойцов батальона "Херсон", который возглавлял Руслан Сторчеус, был полностью восстановлен в Херсоне после того, как российские оккупанты его разрушили

Об этом информирует начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко .

"В Херсоне полностью восстановили памятный знак в честь бойцов батальона "Херсон", которым командовал лейтенант милиции Руслан Сторчеус", - говорится в заявлении.

Сквер и памятный знак были открыты в сквере, названном в честь Сторчеуса, 24 августа 2017 года, таким образом, жители города выразили свою благодарность.

Однако летом 2022 года российские оккупанты уничтожили памятный знак. Александр Сторчеус, отец Руслана, рассказал, что рашисты подожгли сквер и разгромили мемориальную доску.

На фото: меморіальна дошка

Фото: Скрин

"Херсонцы умеют уважать своих Героев! Городская военная администрация восстановила памятный знак, КП "Парки Херсона" навели порядок на территории и в дальнейшем будут поддерживать ее в надлежащем состоянии", - добавил Мрочко.

Справочно. Руслан Сторчеус служил в милиции, активно поддерживал Оранжевую революцию в 2004 году и присоединился к Евромайдану в 2013 году. Он был добровольцем, участвовавшим в войне против России, а также он первый командир батальона "Херсон".

На фото: Руслан Сторчеус

Фото: Скрин

Сторчеус погиб 25 августа 2014 года, когда его служебная машина попала в засаду террористов близ Иловайска, вместе с ним погиб и водитель Олег Пешков. Защитника посмертно наградили орденом "За мужество" степени.

На фото: Руслан Сторчеус

Фото: Скрин

Руслан похоронен на кладбище Геологов в Херсоне, на Мемориале памяти погибших бойцов АТО. У него остались жена и трое детей.

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