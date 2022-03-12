Уничтожен еще один командный пункт врага - Залужный

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Главнокомандующий ВСУ, информирует Эспрессо.TV .

"Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории. Welcome to hell!", – написал Главнокомандующий.

Пока не сообщается, где именно прошла успешная операция.

Напомним, вчера Валерий Залужный сообщал , что Байрактар на Киевщине уничтожил вражеский пункт управления.

Также у Главнокомандующего есть еще несколько сообщений о ликвидации с помощью беспилотника важных военных объектов врага.

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