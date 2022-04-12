Уничтожен 81 взрывоопасный предмет: пиротехники ГСЧС продолжают разминировать Сумскую область

Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.



По предварительной информации, только за 11 апреля спасателями ГСЧС обезврежен 81 взрывоопасный предмет.



Кроме того, в пгт Великая Писаревка выявлено и обезврежено два осколочных боевых элемента 9Н210 и 20 минометных мин ММ-120 мм. В Великописаревском районе - боевую часть Р-500 "Искандер", три осколочных боевых элемента 9Н235.



По Конотопскому району: обнаружили и уничтожили четыре артиллерийских снаряда АС-30 мм, одну ТМ-62М, одну гранату УРГ-Н и две У-МВЧ62.



В Сумском районе пиротехники обезвредили 39 артиллерийских снарядов АС-125 мм, пороховой заряд - 1 укупорка, четыре взрывника В-429Е и два артиллерийских снаряда АС-125 мм.



В Тростянце уничтожили одну ТМ-62П3.



Живицкий призывает граждан быть осмотрительными, ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам и сообщать об их обнаружении экстренным службам по номерам 101 и 102.

Оккупанты в Харьковской области начали массово использовать мины отложенного действия, граждан просят быть осторожными