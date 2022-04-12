Уничтожен 81 взрывоопасный предмет: пиротехники ГСЧС продолжают разминировать Сумскую область
В Сумской области продолжается разминирование околиц, спасателями обезврежен уже 81 взрывоопасный предмет
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По предварительной информации, только за 11 апреля спасателями ГСЧС обезврежен 81 взрывоопасный предмет.
Кроме того, в пгт Великая Писаревка выявлено и обезврежено два осколочных боевых элемента 9Н210 и 20 минометных мин ММ-120 мм. В Великописаревском районе - боевую часть Р-500 "Искандер", три осколочных боевых элемента 9Н235.
По Конотопскому району: обнаружили и уничтожили четыре артиллерийских снаряда АС-30 мм, одну ТМ-62М, одну гранату УРГ-Н и две У-МВЧ62.
В Сумском районе пиротехники обезвредили 39 артиллерийских снарядов АС-125 мм, пороховой заряд - 1 укупорка, четыре взрывника В-429Е и два артиллерийских снаряда АС-125 мм.
В Тростянце уничтожили одну ТМ-62П3.
Живицкий призывает граждан быть осмотрительными, ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам и сообщать об их обнаружении экстренным службам по номерам 101 и 102.
- Оккупанты в Харьковской области начали массово использовать мины отложенного действия, граждан просят быть осторожными
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное