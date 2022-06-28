"Уничтожают все на своем пути": глава Луганской ОВА о штурме Лисичанска

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Город географически расположен сложно – он растянут, там много перепадов, есть частный сектор, есть предприятия, есть высотки. Сейчас большое количество украинских защитников держат оборону Лисичанска. Но россиянами на штурм брошено во много раз больше сил. Кроме того, что они постоянно штурмуют Лисичанск с разных сторон, они еще и уничтожают город артиллерией, авиацией, постоянными обстрелами. Очень много раненых, погибших. Инфраструктура разбита полностью", – отметил Гайдай.

Он также сообщил, что последние два дня завозить гуманитарные грузы в Лисичанск невозможно – дорога сильно обстреливается.

"Понимая, что такая ситуация возможна, мы заранее сделали запасы в городе, успели привезти емкости для питьевой воды, фильтры для очистки воды. Также все необходимое отвезли в больницу, в том числе для анестезии. Потому что мы понимаем, что раненых будет все больше" , – продолжил глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что главная проблема украинских военных неизменна – у россиян во много раз больше артиллерии и снарядов.

"Создается впечатление, что количество боеприпасов у рашистов - безлимитное. У них тактика выжженной земли, они просто уничтожают все на своем пути. После нескольких часов обстрелов начинают попытки штурма - их отбивают. Затем снова обстрелы, снова попытки штурма - и так по кругу. Наши защитники максимально мотивированы, потому что они защищают своих родных, свои семьи, свою родину. Но вопрос, сколько выдержат защитные сооружения", – заявил Сергей Гайдай.

Он также отметил сложную ситуацию в оккупированном Северодонецке.

"Во время штурма оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру Северодонецка. Централизованные поставки воды, газа, электроэнергии возобновить просто невозможно. А есть еще и проблема с канализацией. Гуманитарных грузов и медикаментов никто не завозит, поэтому, к сожалению, город ждет гуманитарная катастрофа", – подытожил председатель ОВА.