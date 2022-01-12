Уничтожают воздушные цели и защищают наземные войска: ВСУ получили отремонтированные зенитные установки "Шилка"

Об этом информирует "Укроборонпром" .



"Предприятие вовремя и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в заявлении.



Исполняющий обязанности директора предприятия Александр Попов уточнил, что контракт выполнили в рамках гособоронзаказа в 2021 году, однако часть работы была сделана за оборотные средства завода.



В "Укроборонпроме" уточнили, что зенитную самоходную установку "Шилка" используют для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения летящих со скоростью до 450 м/с воздушных целей на расстоянии до 2,5 тыс. м и высоте до 1,5 тыс. м и наземных (надводных) целей на расстоянии до 2 тыс. м/с места, короткой остановки при движении.

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