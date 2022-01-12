Уничтожают воздушные цели и защищают наземные войска: ВСУ получили отремонтированные зенитные установки "Шилка"
Госпредприятие "Балаклейский ремонтный завод" поставило Сухопутным войскам Украины отремонтированные ЗСУ-23-4М "Шилка"
Об этом информирует "Укроборонпром" .
"Предприятие вовремя и качественно выполнило капитальный ремонт техники. Каждый этап восстановления контролировался специалистами Министерства обороны. После проведения полигонных испытаний техника передана заказчику", - говорится в заявлении.
Исполняющий обязанности директора предприятия Александр Попов уточнил, что контракт выполнили в рамках гособоронзаказа в 2021 году, однако часть работы была сделана за оборотные средства завода.
В "Укроборонпроме" уточнили, что зенитную самоходную установку "Шилка" используют для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск, уничтожения летящих со скоростью до 450 м/с воздушных целей на расстоянии до 2,5 тыс. м и высоте до 1,5 тыс. м и наземных (надводных) целей на расстоянии до 2 тыс. м/с места, короткой остановки при движении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное