Уничтожают танки на расстоянии до 5 км: украинские военные провели боевые стрельбы из "Джавелинов" в зоне ООС

Об этом сообщает телеканал "Дом".



Канал отмечает, что комплексы Javelin в Донецкой области применили впервые. Они могут уничтожать танки на расстоянии 5 км.



Главное преимущество "Джавелинов" – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.



Сейчас на вооружении ВСУ - около 100 пусковых установок и около 500 ракет к "Джавелинам". Их могут использовать на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

Напомним, 24 октября Украина получила от США новую партию военной помощи, включая противотанковые системы "Джавелин".