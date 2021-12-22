Уничтожают танки на расстоянии до 5 км: украинские военные провели боевые стрельбы из "Джавелинов" в зоне ООС
В зоне проведения ООС в Донецкой области произошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"
Об этом сообщает телеканал "Дом".
Канал отмечает, что комплексы Javelin в Донецкой области применили впервые. Они могут уничтожать танки на расстоянии 5 км.
Главное преимущество "Джавелинов" – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать почти стопроцентной точности стрельбы.
Сейчас на вооружении ВСУ - около 100 пусковых установок и около 500 ракет к "Джавелинам". Их могут использовать на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.
- Напомним, 24 октября Украина получила от США новую партию военной помощи, включая противотанковые системы "Джавелин".
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