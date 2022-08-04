Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Свидетельством продвижения украинских военных в Херсонской области колоссальные потери россиян. Они приходятся на элитные подразделения десантников, переброшенных в регион.

В доказательство успешной ликвидации россиян СтратКом приводит списки убитых россиян из 747 гвардейского десантно-штурмового полка.

4 августа британская разведка сообщила, что РФ устанавливает спецоборудование на мостах возле Херсона, чтобы защититься от ударов по точному оружию.

Украинские разведчики информируют, что в оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками.

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